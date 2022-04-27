Параллельный импорт станет "экономической самозащитой" России

Санкции недружественных стран и массовый уход иностранных компаний из России весьма негативно сказались на импорте многих товаров, на производстве и насыщении ими внутреннего рынка. На применение против нас запрещённых приёмов Москва ответила легализацией параллельного импорта. Страны-санкционеры не стесняют себя в выборе грязных средств и Россия просто вынуждена защищаться.

Санкционные волны, поднятые враждебно настроенными к нам политиками западных стран, затянули в свои мутные воды многие иностранные компании, давно и плодотворно развивавшие свой бизнес в России. Среди них не так много компаний, сжегших за собой мосты (например, Prima, Nokia, JYSK, Valio), намного больше тех, кто приостановил работу или продажи на неопределённый срок — Lego, IKEA, Unilever, Procter&Gamble, Danone, L'Oreal, H&M, Audi, Volvo и т. д Некоторые из них — почти как Карлсон, который живёт на крыше — "улетели, но обещали вернуться".

Возможно, не все компании руководствовались идейными соображениями, а вынуждены были следовать антироссийскому мейнстриму в своих странах из страха попасть под каток, запущенный их политиками и пропагандистами.

Ряд иностранных компаний, приостановивших свою работу в России, отправили своих сотрудников в отпуск (оплачиваемый или нет) и сохранили в силе договора аренды помещений. Они вложили много сил и средств в выход на российский рынок, в конкурентную борьбу с другими игроками, так что уход из страны означал бы одновременно потерю завоёванного места под солнцем и потраченных на развитие бизнеса денег.

Можно сказать, что компании из недружественных стран оказались между молотом и наковальней: продолжение бизнеса as usual с Россией может обернуться репрессиями и бойкотом на Западе, а приостановка работы на длительный период времени или уход с российского рынка ставит под вопрос возможность когда-либо этот бизнес восстановить. В начале марта президент Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении для уходящего из страны бизнеса, призвав кабмин действовать решительно и в дальнейшем "передавать эти предприятия тем, кто работать хочет".

Правительством был разработан законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", который был внесён в Госдуму к середине апреля. Механизм внешнего управления предлагается вводить в тех случаях, когда не менее 25% компании принадлежит иностранцам, она производит товары первой необходимости, занимает доминирующее положение на рынке или является единственным производителем какой-либо продукции, её деятельность существенно влияет на стабильность российской экономики и проч.

В случае продажи активов уходящих из России компаний для нового собственника также будут установлены обязательные требования: сохранение как минимум 2/3 рабочих мест и продолжение основной деятельности.

Государство резервирует за собой право выкупа активов по текущей стоимости, если покупатель не найдётся. По мнению авторов инициативы, подобные меры позволят "защитить интересы граждан, сохранить рабочие места и поддержать экономику России".

Когда "серый" импорт во благо

Отказ иностранных компаний (временный или окончательный и бесповоротный) работать на российском рынке является составной частью объявленной западом "тотальной экономической войны". Привычные товары иностранных брендов исчезают с полок магазинов или становятся намного дороже. Обрываются логистические цепочки, часть занятых переходит в категорию безработных. Это бьёт не только по кошельку, но и по морали.

Можно привести простой пример, связанный с работой нашей пищевой промышленности. Как сообщают в Национальном союзе хлебопечения, после введения Евросоюзом пятого пакета санкций в отрасли возникла проблема с комплектующими. Зависимость хлебопёков от оборудования из Европы в регионах и крупных городах достигает от 50 до 90%, и запасов расходных материалов к оборудованию, в том числе различной электроники и датчиков, хватит лишь на несколько месяцев. Поставщики европейских комплектующих вряд ли согласятся заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций. Остаётся вариант с параллельным импортом, то есть импортом продукции без разрешения её производителя.

Во времена оны, когда наши западные "партнёры" ещё не растоптали нормы международного права и устава ВТО, с практикой параллельного или "серого" импорта в России было строго. В Гражданском кодексе закреплена норма, по которой в случае незаконного использования товарного знака правообладатель может потребовать от "серого" импортёра компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей или в двукратном размере стоимости ввезённых товаров, а также возмещения убытков.

В феврале 2018 года Конституционный суд фактически узаконил параллельный импорт, запретив изымать из оборота и уничтожать товары надлежащего качества. Насущная необходимость противодействия незаконным санкциям вывела данную тему на новый уровень. В конце марта Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба вышли с инициативой разрешить параллельный импорт продукции, необходимой для насыщения потребительского рынка, и отменить ответственность за него. Предполагается, что такое решение поможет росту предпринимательской активности, снижению цен на товары и расширению рынка.

Взвешенная реакция на саботаж

В ФАС сразу же исключили возможность легализации контрафактного товара, так как нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать. Россия не будет первопроходцем, отменив запрет параллельного импорта: в США, Великобритании, Китае и Японии действует международный принцип исчерпания прав, согласно которому после введения товара в оборот в любой стране мира правообладатель не может запрещать его продажу в других странах.

Среди экспертов и представителей бизнес-сообщества новая политика в отношении импорта в основном получила поддержку. В условиях, когда компании с Запада ушли из России или ввели ограничения на поставки своей продукции, наша страна будет закупать необходимое по альтернативным каналам, у других дистрибьюторов. То есть реализуется право "экономической самозащиты": обходя западные санкции, власти страны решают проблему с импортом в тех отраслях и секторах, где без него обойтись нельзя.

В крупнейших маркетплейсах страны — Ozon и Wildberries — видят в легализации параллельного импорта действенную меру для расширения ассортимента товаров, что послужит сдерживанию роста цен.

Предложенный Минпромторгом подход является взвешенным, так как решения будут приниматься не огульно, а точечно по конкретным товарам. Ведомство предлагает ввозить в страну без разрешения правообладателей только продукцию тех брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

Составлен перечень товаров для параллельного импорта, в который включена, в частности, продукция Apple, Samsung, Nokia, HP, Sony, Lenovo, Bentley, Siemens, Land Rover и т. д. — всего 50 групп товаров и около 200 наименований брендов.

Полного и единодушного одобрения мер правительства среди экспертов, конечно, нет. Высказываются опасения, что отсутствие надлежащего контроля со стороны правообладателей может привести к появлению на рынке контрафактного, некачественного товара, ослаблению таможенного контроля и росту теневого сектора экономики. Есть риск, что "серый" импорт будет снижать стимулы к импортозамещению внутри страны. Однако сегодня властям приходится действовать в условиях жёсткого санкционного прессинга и выбирать из двух зол меньшее. Пока саботаж со стороны иностранных компаний не прекратится, для противодействия ему все меры хороши.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен