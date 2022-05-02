Экономист Келер-Гейб: отказ от газа и нефти из РФ подорвёт экономику Германии

По мнению главного экономиста немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб, в 2022 году экономику Германии, по прогнозам, должен был ждать ощутимый рост, однако теперь всё складывается с точностью да наоборот "из-за серьёзных негативных рисков".

Келер-Гейб уверена, что в случае введения Германией эмбарго на российские газ и нефть рост цен на продукты и другие товары в стране продолжится. По мнению экономиста, ситуацию усугубляют и другие негативные моменты, такие как сложности с импортом китайских товаров, обусловленные коронавирусом.

"Эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда", — сказала Келер-Гейб в интервью телеканалу NTV.

Рекордно высокую инфляцию в Германии эксперты также напрямую связывают с отказом от поставок газа из России и вызванным этим обстоятельством энергетическим кризисом.