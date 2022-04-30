Inside Over: газовый запрет РФ ударил прямо "в сердце" ЕС и загнал евро в угол

Из-за ужесточения США санкционной политики, в первую очередь от газового эмбарго на российские энергоносители может пострадать Европа, считают испанские аналитики. По их мнению, отказ поставлять голубое топливо в Болгарию и Польшу ударил ЕС "в самое сердце" и загоняет евро в ловушку.

Как подчеркнули аналитики, на фоне сложившейся ситуации Вашингтон пытается переложить свою ответственность за кризис на плечи европейских стран. Что может обрушить не только доллар, но и евро.

"Путинская газовая война ударила по евро в самое сердце", — пишет Inside Over. — По сути, Вашингтон возлагает издержки инфляции на остальной мир, используя приверженность Европейского Союза санкциям и финансовые риски".

Как подчёркивают авторы статьи, из-за политики Белого дома евро находится в крайне шатком положении.

"Евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса", — резюмировали в материале.