Из-за ужесточения США санкционной политики, в первую очередь от газового эмбарго на российские энергоносители может пострадать Европа, считают испанские аналитики. По их мнению, отказ поставлять голубое топливо в Болгарию и Польшу ударил ЕС "в самое сердце" и загоняет евро в ловушку.
Как подчеркнули аналитики, на фоне сложившейся ситуации Вашингтон пытается переложить свою ответственность за кризис на плечи европейских стран. Что может обрушить не только доллар, но и евро.
"Путинская газовая война ударила по евро в самое сердце", — пишет Inside Over. — По сути, Вашингтон возлагает издержки инфляции на остальной мир, используя приверженность Европейского Союза санкциям и финансовые риски".
Как подчёркивают авторы статьи, из-за политики Белого дома евро находится в крайне шатком положении.
"Евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса", — резюмировали в материале.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.