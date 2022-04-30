Из-за отказа оплачивать российский газ в рублях на фоне санкционной политики Евросоюза против России, Москва дала "самый жёсткий" ответ на ограничения и прекратила поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию, считают китайские аналитики.
По их мнению, европейские страны хотя и заявляют о "сокращении зависимости" от российских энергоносителей, пока воплотить план в реальность не очень-то удаётся.
"Хотя глобальная карта поставок нефти и газа будет реструктурирована, переход на рынок нефти и газа требует не только поиска новых партнёров, но и перестройки системы инфраструктуры транспортировки нефти и газа, что непросто и требует времени", — пишут аналитики Huánqiú Shíbào.
Как подчеркнули в издании, конфликт между Россией и Украиной привёл к глобальным изменениям на нефтегазовом мировом рынке, что не в пользу для Европы.
"Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие инфраструктуры, международные цены на энергоносители, вероятно, останутся высокими в ближайшие годы", — резюмировали авторы.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.