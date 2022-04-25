Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил снизить ставку на льготную ипотеку с 12% до 9%.

Также российский лидер заявил, что в настоящее время экономика России стабилизировалась, уровень инфляции замедлился, а цены возвращаются к прежним показателям.

Путин добавил, что эффективность экономической политики будет оцениваться исходя из занятости и доходов россиян.

Глава государства призвал не допустить разбалансировки экономической динамики.

Кроме того, российский лидер поручил Кабмину и ЦБ "внимательно следить за эффективностью мер поддержки экономики, чтобы при необходимости принимать дополнительные решения".