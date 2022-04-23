Рогозин: без GPS авиакомпании забегали, как "ошпаренные кошки"

Российских авиаперевозчиков не единожды предупреждали, что стоит переходить на оборудование ГЛОНАСС, а не пользоваться только GPS, напомнил Дмитрий Рогозин.

Накануне стало известно, что Росавиация предупредила российских перевозчиков, что навигация GPS в скором времени может начать сбоить или вовсе будет отключена. Глава космической корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что компании не единожды предупреждали о необходимости установить оборудование ГЛОНАСС во всю иностранную авиационную технику.

По словам гендиректора Роскосмоса, сейчас компании заняты поиском решения "в режиме ошпаренной кошки", хотя выход есть только один. Все аэропорты необходимо оснастить станциями ГЛОНАСС, что позволит обеспечить высокоточный навигационный сигнал. Все эксплуатирующие в России самолёты должны получить приемники ГЛОНАСС, причём обязательно.

"На десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя? Верно же говорят, что скупой платит дважды", — посетовал Рогозин.

Чиновник пообещал, что Роскосмос отправит в Минтранс и Росавиацию готовые технические решения, как заменить установленный в самолётах GPS на оборудование ГЛОНАСС.