Дания решила обеспечивать себя газом самостоятельно. Для этого активизировали работу на месторождениях в Северном море.
Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", власти Дании решили заняться импортозамещением в сфере энергоресурсов. Чтобы отказаться от поставок российского газа, в стране наращивают ранее замороженную добычу голубого топлива.
О данном решении сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Ранее Дания заявила об отказе от поставок российского газа, который покупала у Германии.
Самая южная из скандинавских стран решила перевести более 400 тысяч газифицированных домохозяйств на альтернативные источники энергии, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".