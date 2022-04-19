В Дании вспомнили о своих месторождениях газа, чтобы насолить России

Дания решила обеспечивать себя газом самостоятельно. Для этого активизировали работу на месторождениях в Северном море.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", власти Дании решили заняться импортозамещением в сфере энергоресурсов. Чтобы отказаться от поставок российского газа, в стране наращивают ранее замороженную добычу голубого топлива.

О данном решении сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Ранее Дания заявила об отказе от поставок российского газа, который покупала у Германии.

Самая южная из скандинавских стран решила перевести более 400 тысяч газифицированных домохозяйств на альтернативные источники энергии, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ.