Дания заявила об отказе от российского газа, который покупала у Германии

Дания переводит около 400 тысяч газифицированных домохозяйств на другие источники энергии, чтобы покончить с зависимостью от российского газа.

С таким заявлением выступила в воскресенье премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Мы переключим домохозяйства на центральное отопление или индивидуальные тепловые насосы, где это имеет смысл. Мы добьемся того, чтобы датчане отошли от природного газа”, — сказала она, добавив, что нововведение будет официально запущено в конце апреля "наряду с другими мерами, направленными на быстрый переход к возобновляемой энергетике и, следовательно, на независимость от российского газа". — Все это ради климата и безопасности, но и ради каждого отдельного потребителя. И самое главное — ради мира и свободы в Европе”.

Поскольку Дания не покупает газ из России напрямую, а приобретает его через Германию, он не отображается в статистике как импортируемый из России. Однако цифры показывают, что страна сильно зависит от российских поставок:

В 2021 году Дания импортировала природный газ на сумму 6,5 миллиарда датских крон (почти $1 млрд) из Германии, которая, в свою очередь, получает почти 60% своих поставок из России.