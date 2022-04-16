Банки стали продавать долги россиян по низким ценам

Стоимость долгов россиян в кредитных портфелях отечественных банков почти в два раза. Об этом сообщают журналисты РБК, ссылаясь на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом признаков изменения ситуации нет.

Ситуацию связывают с решениями властей о заморозке персональных банкротств и выплат в пользу коллекторов и банков с иностранными владельцами. Это сделало проблемные долги маловыгодным активом для покупателей, поэтому цена на них резко упала.

Основным покупателем "плохих долгов" россиян у банков традиционно выступают коллекторские агентства. Деятельность подобных структур традиционно вызывала критику у россиян: поступали даже предложения об их запрете в период кризиса.