В Госдуме предложили "свернуть" коллекторов из-за санкций: пока лучше не станет

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на время экономического спада на фоне санкций против России, необходимо приостановить деятельность коллекторских организаций. По его словам, "выбивание" долгов скажется на моральном состоянии россиян.

Как подчеркнул парламентарий, такая мера необходима до того времени, пока в экономическом сегменте всё "не устаканится".

"Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся "выбиванием" банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России", — цитирует выдержку из обращения парламентария на имя председателя правительства Михаила Мишустина RT.

Парламентарий уточнил, что процесс полного укрепления российской экономики потребует времени.