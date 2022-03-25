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Автор Екатерина Широкова

В Госдуме предложили "свернуть" коллекторов из-за санкций: пока лучше не станет

Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на время экономического спада на фоне санкций против России, необходимо приостановить деятельность коллекторских организаций. По его словам, "выбивание" долгов скажется на моральном состоянии россиян.

В Госдуме предложили "свернуть" коллекторов из-за санкций: пока лучше не станет

Как подчеркнул парламентарий, такая мера необходима до того времени, пока в экономическом сегменте всё "не устаканится".

"Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся "выбиванием" банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России", — цитирует выдержку из обращения парламентария на имя председателя правительства Михаила Мишустина RT.

Парламентарий уточнил, что процесс полного укрепления российской экономики потребует времени.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы виталий милонов михаил мишустин
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