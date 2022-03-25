Ещё чего: глава ЕК заявила, что Евросоюз не будет платить в рублях за газ РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не будет платить за российский газ в рублях. По её словам, это не что иное, как нарушение собственных рестрикций.

Как подчеркнула глава ЕК, "пойти на поводу" у России, означает, что ЕС будет действовать в обход наложенным санкциям.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — заявила Ляйен Reuters.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление российского сенатора Алексея Пушкова о том, что у Запада нет выбора и им придётся оплачивать поставки газа российскими рублями. Речь идёт о странах, которые внесены в так называемый список "недружественных".