Цены на газ в Европе на фоне ожидания уменьшения объёмов поставок через Украину снова начали расти во вторник, хотя до этого дня отмечалось их снижение, а "Газпром" утверждает, что поставки газа соответствуют запросам потребителей.
Поступление российского газа в Европу пока никак не пострадало от ситуации на Украине, наоборот, даже увеличились. Но всё равно сказывается то, что импортеры внутри и за пределами ЕС намерены отказываться от российских энергоносителей, ища по всему миру альтернативных поставщиков.
Кроме того, нежелание стран-членов ЕС платить за газ в рублях, как того требует теперь Москва, вызвало опасения, что российские поставки будут прекращены с 20 апреля, когда должны быть оплачены контракты.
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