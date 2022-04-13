В Европе снова растут цены на газ

Цены на газ в Европе на фоне ожидания уменьшения объёмов поставок через Украину снова начали расти во вторник, хотя до этого дня отмечалось их снижение, а "Газпром" утверждает, что поставки газа соответствуют запросам потребителей.

Что с ценами

На голландском рынке контракт на майскую поставку в хабе TTF вырос на целых 3,9% - до €102,91 за мегаватт-час.

На британском газовом рынке однодневный контракт вырос на 3,5% - до 220,51 пенса за терм.

Что с поставками

По состоянию на 12 апреля объем заявок составил 74,5 млн кубометров.

При этом поставки по российскому газопроводу Nord Stream были близки к полной мощности.

Реверсные потоки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа через пункт учета Mallnow из Германии в Польшу выросли во вторник, а вот заявки на поставки в Словакию через Украину упали.

Поступление российского газа в Европу пока никак не пострадало от ситуации на Украине, наоборот, даже увеличились. Но всё равно сказывается то, что импортеры внутри и за пределами ЕС намерены отказываться от российских энергоносителей, ища по всему миру альтернативных поставщиков.

Кроме того, нежелание стран-членов ЕС платить за газ в рублях, как того требует теперь Москва, вызвало опасения, что российские поставки будут прекращены с 20 апреля, когда должны быть оплачены контракты.