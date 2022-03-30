"Репортёр": цивилизованная Европа решила прекратить существование 1 апреля

Официальный Брюссель отказом платить за российский газ в рублях создаёт экономикам "своих" стран серьёзные проблемы. Об этом уже предупредили многие эксперты в области финансов.

Какие именно проблемы — выяснили журналисты портала "Репортёр", которые вообще пришли к выводу, что "цивилизованная Европа решила закончить свое существование уже 1 апреля".

На чём основан вывод

У Евросоюза есть возможность перейти на рубли в расчётах за российский газ. Брюсселю не составит труда закупить нужную валюту у Центробанка РФ и продолжать спокойно покупать необходимые странам энергоресурсы.

Но он выбрал путь конфронтации. Видимо, не поверил, что "нет рублей — нет углеводородов". Время передумать — до 1 апреля. Потом Евросоюз "окажется в затруднительном положении", так как не сможет поддерживать ни производства, ни другие сферы экономики. Альтернативы-то поставкам из России нет.

"Цивилизованная" Европа на этом, несомненно, закончится. Руководство ЕС готово разрушить свой тщательно культивируемый "рай" ради поддержки режима на Украине и попытки уничтожить санкциями Россию. Вот и получите ответку", — резюмируют авторы материала.