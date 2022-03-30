Официальный Брюссель отказом платить за российский газ в рублях создаёт экономикам "своих" стран серьёзные проблемы. Об этом уже предупредили многие эксперты в области финансов.
Какие именно проблемы — выяснили журналисты портала "Репортёр", которые вообще пришли к выводу, что "цивилизованная Европа решила закончить свое существование уже 1 апреля".
У Евросоюза есть возможность перейти на рубли в расчётах за российский газ. Брюсселю не составит труда закупить нужную валюту у Центробанка РФ и продолжать спокойно покупать необходимые странам энергоресурсы.
Но он выбрал путь конфронтации. Видимо, не поверил, что "нет рублей — нет углеводородов". Время передумать — до 1 апреля. Потом Евросоюз "окажется в затруднительном положении", так как не сможет поддерживать ни производства, ни другие сферы экономики. Альтернативы-то поставкам из России нет.
"Цивилизованная" Европа на этом, несомненно, закончится. Руководство ЕС готово разрушить свой тщательно культивируемый "рай" ради поддержки режима на Украине и попытки уничтожить санкциями Россию. Вот и получите ответку", — резюмируют авторы материала.
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