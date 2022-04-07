Bloomberg: Пекин приобрёл у России нефть и уголь за юани

Западные журналисты сообщили, что первые поставки российских угля и нефти окажутся в Китае в апреле и мае. За ресурсы заплатили в юанях, отметили в СМИ.

По информации Bloomberg, китайская консалтинговая компания сообщила, что частные корпорации КНР купили сырую нефть сибирской марки ESPO. Идею приобретать ресурс за юани предложили предприниматели из России. В МИД Китая в свою очередь одобрили инициативу.

"Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты", — сказали эксперты, передаёт ТАСС.

Ранее в Bloomberg написали, что Пекин продолжит приобретать сжиженный природный газ из РФ. Также журналисты узнали: Китаю оформят большую скидку.