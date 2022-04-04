Китай собирается приобретать СПГ в России с большой скидкой

В планах у китайских импортёров — закупка сжиженного природного газа (СПГ) в России с большой скидкой по сравнению с его рыночной стоимостью. Информация об этом появилась у агентства Bloomberg, ссылающегося на трейдеров и свои источники.

"Государственные компании (Китая), среди которых Sinopec и Petroсhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой", — сообщили в агентстве.

Китайская сторона уточнила, что закупки СПГ у российских поставщиков выгоднее более чем на 10%, чем у поставщиков из Средней Азии. Отмечается, что у Китая на данный момент нет острой необходимости в импорте газа ввиду наступления тепла и улучшения ситуации с коронавирусом, однако китайские компании предпочитают закупить сырьё и заполнить хранилища топливом по невысокой цене заблаговременно, пока на него не выросла цена перед новым отопительным сезоном.

При этом трейдерам в виду текущей политической ситуации приходится быть осторожными и не закупать российское топливо помногу. Также некоторые китайские трейдеры предпочитают перестраховываться, и использовать более сложные схемы закупа от имени российских компаний, во избежание риска применения к ним санкций за сотрудничество с РФ.

Как отмечает Bloomberg, при закупках российского СПГ действуют такие же схемы, как и при "тайном импорте дешёвой" нефти из России, которую ведут китайские нефтепереработчики.