По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Евросоюз рано или поздно будет вынужден ввести запрет на поставки российских энергоресурсов.
"Мы усиливаем санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль… Меры против российской нефти, а также газа понадобятся рано или поздно", — сказал Мишель в ходе своего выступления во время пленарной сессии Европарламента.
Глава Евросовета добавил, что со стороны ЕС будет продолжена работа с Китаем и другими лояльными к России странами, чтобы ограничить их поддержку в отношении РФ и запретить им сотрудничать с ней, несмотря на введённые санкции.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что ввоз в ЕС российских икры, древесины, водки, цемента, угля, морепродуктов, химикатов и каучука будет запрещён. По сообщению агентства Reuters, общая стоимость российской продукции, которую запретят ко ввозу в ЕС, составит порядка 9 миллиардов евро в год.
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