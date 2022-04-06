Глава Евросовета: рано или поздно понадобятся санкции против газа и нефти из РФ

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Евросоюз рано или поздно будет вынужден ввести запрет на поставки российских энергоресурсов.

"Мы усиливаем санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль… Меры против российской нефти, а также газа понадобятся рано или поздно", — сказал Мишель в ходе своего выступления во время пленарной сессии Европарламента.

Глава Евросовета добавил, что со стороны ЕС будет продолжена работа с Китаем и другими лояльными к России странами, чтобы ограничить их поддержку в отношении РФ и запретить им сотрудничать с ней, несмотря на введённые санкции.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ввоз в ЕС российских икры, древесины, водки, цемента, угля, морепродуктов, химикатов и каучука будет запрещён. По сообщению агентства Reuters, общая стоимость российской продукции, которую запретят ко ввозу в ЕС, составит порядка 9 миллиардов евро в год.