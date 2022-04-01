США ослабляют санкции против РФ, чтобы поддержать своих фермеров

Вашингтон ослабил санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции, в том числе удобрений.

Этот шаг направлен на защиту американских фермеров от дефицита химических продуктов, поскольку цены на продовольствие в стране продолжают расти.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически сняла ограничения на импорт российских удобрений. Они больше не подпадают под запрет, как "вредная внешнеполитическая деятельность".

В список продуктов, связанных с агропромышленным комплексом, теперь освобожденных от санкций, входят

продукты питания для людей, животных, витамины и минералы, пищевые добавки, семена продовольственных культур, удобрения и репродуктивные материалы.

Пока — эксперты считают, что это ненадолго — под санкциями США остаются российские медицина, медицинские устройства, обновления программного обеспечения и запасные части для медицинских устройств и медицинских компонентов.