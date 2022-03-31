Эксперт объяснил смягчение США санкций против продукции сельхозназначения из РФ

Отсутствие в США производства минеральных удобрений позволяет РФ оказывать давление на Вашингтон в сельхозсфере, заявил научный руководитель Института региональных проблем ВШЭ, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлёв, комментируя Pravda.Ru решение американских властей смягчить санкции против российской продукции сельскохозяйственного назначения.

"Мы уже оказываем [давление]… Иначе бы этого смягчения просто не было. Нефть они ещё пытаются заместить. Можно спорить, получится или не получится. А по удобрениям мы практически монополисты", — сказал эксперт.

Он пояснил, что ранее США сами производили удобрения. Но затем эта отрасль у них отмерла за ненадобностью, так как российские удобрения были дешевле и не хуже по качеству.

"Была эта отрасль, но она у них в 90-е годы тихо умерла… Теперь они очень сильно зависят от нас…Поэтому они и снижают санкции", — заявил Журавлёв.

Ранее Минфин США сообщил о смягчении санкционного режима в отношении импорта продукции сельхозназначения из РФ, разрешив, в частности, поставки удобрений.