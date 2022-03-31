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Автор Владимир Васютченко

Эксперт объяснил смягчение США санкций против продукции сельхозназначения из РФ

Мир

Отсутствие в США производства минеральных удобрений позволяет РФ оказывать давление на Вашингтон в сельхозсфере, заявил научный руководитель Института региональных проблем ВШЭ, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлёв, комментируя Pravda.Ru решение американских властей смягчить санкции против российской продукции сельскохозяйственного назначения.

Эксперт объяснил смягчение США санкций против продукции сельхозназначения из РФ

"Мы уже оказываем [давление]… Иначе бы этого смягчения просто не было. Нефть они ещё пытаются заместить. Можно спорить, получится или не получится. А по удобрениям мы практически монополисты", — сказал эксперт.

Он пояснил, что ранее США сами производили удобрения. Но затем эта отрасль у них отмерла за ненадобностью, так как российские удобрения были дешевле и не хуже по качеству.

"Была эта отрасль, но она у них в 90-е годы тихо умерла… Теперь они очень сильно зависят от нас…Поэтому они и снижают санкции", — заявил Журавлёв.

Ранее Минфин США сообщил о смягчении санкционного режима в отношении импорта продукции сельхозназначения из РФ, разрешив, в частности, поставки удобрений.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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