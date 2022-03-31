Отсутствие в США производства минеральных удобрений позволяет РФ оказывать давление на Вашингтон в сельхозсфере, заявил научный руководитель Института региональных проблем ВШЭ, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлёв, комментируя Pravda.Ru решение американских властей смягчить санкции против российской продукции сельскохозяйственного назначения.
"Мы уже оказываем [давление]… Иначе бы этого смягчения просто не было. Нефть они ещё пытаются заместить. Можно спорить, получится или не получится. А по удобрениям мы практически монополисты", — сказал эксперт.
Он пояснил, что ранее США сами производили удобрения. Но затем эта отрасль у них отмерла за ненадобностью, так как российские удобрения были дешевле и не хуже по качеству.
"Была эта отрасль, но она у них в 90-е годы тихо умерла… Теперь они очень сильно зависят от нас…Поэтому они и снижают санкции", — заявил Журавлёв.
Ранее Минфин США сообщил о смягчении санкционного режима в отношении импорта продукции сельхозназначения из РФ, разрешив, в частности, поставки удобрений.
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