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Автор Владимир Васютченко

Постпред РФ при ЕС: Европа не готова отказаться от российского газа

Мир

В Евросоюзе не готовы отказаться от российского газа, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Постпред РФ при ЕС: Европа не готова отказаться от российского газа

"Отказаться от российских энергоносителей, ну я думаю, что это было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов назвал "эмоциональной реакцией" заявления европейских политиков о том, что страны ЕС не намерены соглашаться на переход к оплате поставок газа из РФ в рублях, объявленный российским президентом Владимиром Путиным.

"Конечно, объявление нашим президентом новой системы оплаты за газ стало для них определённым шоком, прозвучало неожиданно и в общем-то обескуражило и политиков, и компании энергетические", — сказал постпред.

Вместе с тем он выразил уверенность, что уточнение механизма расчётов за газ в рублях, которое предполагается обнародовать в ближайшее время, позволит европейским странам разобраться в ситуации.

"Так что я не вижу тут критической ситуации", — сказал Чижов.

Накануне вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семёрки" не намерены платить рублями за поставки газа из РФ.

"Все министры энергетики стран G7 согласны, что это — одностороннее и явное нарушение действующих контрактов… Проведение платежей в рублях недопустимо", — подчеркнул политик.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа владимир чижов
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