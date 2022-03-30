Россия может ввести новую платежную единицу для «дружественных стран»

Изоляция России от международных рынков и капитала может потребовать радикальных экономических решений, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В их аналитической записке, оказавшейся в распоряжении журналистов РБК, они предложили создать альтернативную «платежную единицу», которую РФ будет использовать вместо доллара в расчетах с «дружественными странами».

Как считают сотрудники ЦМАКП, эта система может использоваться для расчётов со странами ЕАЭС, Китаем, Индией, Ираном и Турцией. Стоимость новой платежной единицы может поддерживаться при помощи золотого запаса стран-участниц соглашения и обязательств по будущей поставке драгметаллов.

По мнению экономистов Центра, данная мера может заинтересовать потенциальных партнеров России по новой системе в связи с тем, что существующие резервные валюты используются странами-эмитентами как инструмент политического давления. Снижение зависимости от евро и доллара, таким образом, может усилить их суверенитет.

Ранее власти заявляли о возможности появления системы альтернативных расчетов со странами ЕАЭС, но пока эти планы не получили полноценного развития. На данный момент правительство РФ хочет извлечь максимум выгоды из работы с национальными валютами соседних стран, заявляет замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.