Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод заявил, что "Ашан" не намерен покидать российский рынок, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.
Как пояснил Клод, обвинения Зеленского в том, что те компании, которые не покинули российский рынок, спонсируют спецоперацию на Украине, несправедливы.
"Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", — рассказа французский бизнесмен в интервью Le Journal du Dimanche. — Если "Ашан" уйдёт, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40% из которых — сотрудники и акционеры"
Как пояснил Клод, компания останется на рынке и продолжить работать в России. Бизнесмен подчеркнул, что если призыв Зеленского можно понять с экономической точки зрения, то с "человеческой абсолютно невозможно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.