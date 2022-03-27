Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России

Генеральный директор компании Auchan France Ив Клод заявил, что "Ашан" не намерен покидать российский рынок, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.

Как пояснил Клод, обвинения Зеленского в том, что те компании, которые не покинули российский рынок, спонсируют спецоперацию на Украине, несправедливы.

"Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", — рассказа французский бизнесмен в интервью Le Journal du Dimanche. — Если "Ашан" уйдёт, мы лишим работы 30 тысяч человек, 40% из которых — сотрудники и акционеры"

Как пояснил Клод, компания останется на рынке и продолжить работать в России. Бизнесмен подчеркнул, что если призыв Зеленского можно понять с экономической точки зрения, то с "человеческой абсолютно невозможно.