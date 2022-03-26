EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Эксперт оценил решение ЦБ ограничить движение средств в недружественные страны

Экономика

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин прокомментировал Pravda.Ru решение Центробанка ограничить движение средств в недружественные страны на 300 миллиардов долларов.

Эксперт оценил решение ЦБ ограничить движение средств в недружественные страны

"300 миллиардов — это валютные резервы, условно доллары и евро, плюс другие валюты недружественных нам стран. Валютные резервы можно использовать для поддержания рубля в случае необходимости. Источником ослабления является отток капитала, когда те деньги, которые приходили в страну со стороны нерезидентов, начинают быстро уходить, порождая избыточный спрос на иностранную валюту", — объяснил Брагин.

Он рассказал, как можно противодействовать повышенному спросу на доллары и евро.

"Купировать эту проблему можно, продавая валюту из резервов. Когда резервы, которые можно было для этого использовать, заблокированы, встречной мерой является блокировка выхода нерезидентов из страны", — отметил финансовый эксперт.

По словам Брагина, Москва может ответить на блокировку валютных резервов арестом иностранных активов, расположенных в РФ.

"В какой-то момент должен начаться "обмен пленными". Запад взял в плен только наши валютные резервы. Не золотовалютные. Очень важная тонкость. Потому что золотые резервы взять в плен невозможно. Они находятся в хранилищах ЦБ в России. Как-то их заблокировать технически нельзя. Поскольку часть валютных резервов заморожена, "взята в плен", то будут "взяты в плен" и иностранные активы, которые находятся в РФ", — сообщил собеседник издания.

Ранее Центробанк РФ в ответ на заморозку Западом части своих резервов в размере 300 миллиардов долларов ответил зеркальной мерой и ограничил движение средств в недружественные страны на такую же сумму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов
Темы владимир брагин золотовалютные резервы
Sberbank
Новости
Стало известно о скорой капитуляции Зелинского
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Лондон снял ограничения с яхт и самолётов Тинькова
Хабаровский губернатор Дегтярёв рассказал правду о "смерти" Жириновского
Макрон заявил об отказе платить за российский газ рублями
В рамках новых санкций всем россиянам могут остановить выдачу виз в Европу
Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе
Жители Берлина жалуются на дефицит и дорогивизну продуктов: "На что нам жить?"
Своей оговоркой Байден "отправил" войска США на Украину
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова Усам Оздемиров Электронные деньги сбросят с пьедестала систему SWIFT Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Польский генерал: Калининградская область — это земли Польши
Мир. Новости мира
Лавров: России объявили тотальную гибридную войну
Ещё чего: глава ЕК заявила, что Евросоюз не будет платить в рублях за газ РФ
Мир. Новости мира
Ещё чего: глава ЕК заявила, что Евросоюз не будет платить в рублях за газ РФ
Последние материалы
Стало известно о скорой капитуляции Зелинского
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Лондон снял ограничения с яхт и самолётов Тинькова
Хабаровский губернатор Дегтярёв рассказал правду о "смерти" Жириновского
Макрон заявил об отказе платить за российский газ рублями
В рамках новых санкций всем россиянам могут остановить выдачу виз в Европу
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе
Жители Берлина жалуются на дефицит и дорогивизну продуктов: "На что нам жить?"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников