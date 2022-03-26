Эксперт оценил решение ЦБ ограничить движение средств в недружественные страны

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин прокомментировал Pravda.Ru решение Центробанка ограничить движение средств в недружественные страны на 300 миллиардов долларов.

"300 миллиардов — это валютные резервы, условно доллары и евро, плюс другие валюты недружественных нам стран. Валютные резервы можно использовать для поддержания рубля в случае необходимости. Источником ослабления является отток капитала, когда те деньги, которые приходили в страну со стороны нерезидентов, начинают быстро уходить, порождая избыточный спрос на иностранную валюту", — объяснил Брагин.

Он рассказал, как можно противодействовать повышенному спросу на доллары и евро.

"Купировать эту проблему можно, продавая валюту из резервов. Когда резервы, которые можно было для этого использовать, заблокированы, встречной мерой является блокировка выхода нерезидентов из страны", — отметил финансовый эксперт.

По словам Брагина, Москва может ответить на блокировку валютных резервов арестом иностранных активов, расположенных в РФ.

"В какой-то момент должен начаться "обмен пленными". Запад взял в плен только наши валютные резервы. Не золотовалютные. Очень важная тонкость. Потому что золотые резервы взять в плен невозможно. Они находятся в хранилищах ЦБ в России. Как-то их заблокировать технически нельзя. Поскольку часть валютных резервов заморожена, "взята в плен", то будут "взяты в плен" и иностранные активы, которые находятся в РФ", — сообщил собеседник издания.

Ранее Центробанк РФ в ответ на заморозку Западом части своих резервов в размере 300 миллиардов долларов ответил зеркальной мерой и ограничил движение средств в недружественные страны на такую же сумму.