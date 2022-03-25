Россия приняла ответные меры после заморозки части своих резервов за рубежом

Россия отреагировала на заморозку своих резервов за рубежом. Запад будет наказан на сопоставимую сумму.

В Центробанке РФ предприняли зеркальный ответ недружественным странам и ограничили движение средств за рубеж.

В России запретили реализацию ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.

"Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — цитирует сообщение Банка России РИА Новости.

Ранее в Центробанке РФ заверили, что всё золото из золотовалютных резервов РФ находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны.

Глава МИД Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ РФ на Западе. Он отметил, что никто не прогнозировал арест Западом активов Центробанка РФ.