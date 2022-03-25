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Автор Елена Былкина

Россия приняла ответные меры после заморозки части своих резервов за рубежом

Экономика

Россия отреагировала на заморозку своих резервов за рубежом. Запад будет наказан на сопоставимую сумму.

Россия приняла ответные меры после заморозки части своих резервов за рубежом
  • В Центробанке РФ предприняли зеркальный ответ недружественным странам и ограничили движение средств за рубеж.

В России запретили реализацию ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы.

"Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — цитирует сообщение Банка России РИА Новости.

Ранее в Центробанке РФ заверили, что всё золото из золотовалютных резервов РФ находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны.

Глава МИД Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов ЦБ РФ на Западе. Он отметил, что никто не прогнозировал арест Западом активов Центробанка РФ. 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы россия сергей лавров золотовалютные резервы
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