Какие товары Перу может экспортировать в Россию, рассказал посол дель Кампо

По словам посла Перу в Москве Хуана дель Кампо, его страна может нарастить в Россию экспорт ряда товаров, прежде всего фруктов — манго, винограда, ананасов, мандаринов, а также шоколада и кофе.

"Например, мандарины, мы их производим. Виноград — мы стали первыми в мире по объему производства винограда. Также голубика — Перу занимает первое место по производству голубики. Есть и другие фрукты, которые растут в Перу: например, манго, ананасы. Так что надо смотреть. Я думаю, будет востребован наш шоколад, какао в Перу очень высокого качества", — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Также посол Перу сообщил о возможности увеличить экспорт кофе в РФ, которого пока совсем немного на российском рынке.

Если Россия нуждается в продукции, производимой в Перу, то южноамериканское государство может воспользоваться открывающимися возможностями и заполнить ниши на российском рынке, образовавшиеся в результате антироссийских санкций, отметил дель Кампо.

В 2021 году товарооборот между РФ и Перу вырос в два раза, по сравнению с 2020 годом, и составил 838 миллионов долларов.