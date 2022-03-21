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Автор Олег Артюков

Подбивая баланс: насколько Россия зависит от торговли с недружественными странами

Экономика

В 2021 году торговый оборот России со странами, которые не поддержали санкции, составил 359,8 млрд долларов. Это около 45,8 процентов от всей внешней торговли — 44,2 процента совокупного экспорта и 48,6 процентов импорта.

Подбивая баланс: насколько Россия зависит от торговли с недружественными странами

Основным торговым партнёром России в прошлом году оставался Евросоюз, на который пришлось 36 процентов всего внешнеторгового оборота (282 млрд долларов): на долю ЕС пришлось 38,3 процента российского экспорта и 32 процента импорта.

Вторым крупнейшим партнёром России является Китай, который продолжает полное экономическое сотрудничество. Доля КНР в российском товарообороте составила 17,9 процентов (140,7 млрд долларов): 13,8 процентов всего экспорта и 24,8 процентов импорта.

Страны СНГ — третий по значимости рынок для России, 12,2 процента (96 млрд долларов): 13,1 процента экспорта и 10,7 процентов импорта, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое основано на данных Федеральной таможенной службы России.

Среди отдельных стран основными российскими торговыми партнёрами после Китая являются Германия (7,3 процента от всего товарооборота), Нидерланды (5,9 процентов), Белоруссия (4,9 процентов), США (4,4 процента), Турция (4,2 процента), Италия (4 процента), Южная Корея (3,8 процентов), Великобритания (3,4 процента) и Казахстан (3,3 процента), цитирует данные исследования интернет-издание Sostav.

Среди стран, не поддержавших антироссийские санкции, десять основных торговых партнёров России: Китай (17,9 процентов от всего российского товарооборота в 2021 году), Белоруссия (4,9 процента), Турция (4,2 процента), Казахстан (3,3 процента), Индия (1,7 процента), Бразилия (1 процент), Вьетнам (0,9 процентов), Узбекистан (0,9 процентов), Мексика (0,6 процентов), Египет (0,6 процентов).

Стоит отметить, что доля государств, которые не присоединились к антироссийским санкциям, выросла во внешней торговле России за восемь лет в полтора раза.

А что касается списка недружественных государств, то сейчас в нём 48 государств. В их числе все государства Евросоюза, США, Великобритания, Южная Корея, Япония и другие.

Что касается санкций, то в Евросоюзе говорят о том, чтобы закрыть для российских судов морские порты и отказаться от импорта нефти из России. Правда, в какой степени на это готовы в ЕС, вопрос пока открытый.

Наиболее радикально настроены восточноевропейские государства. Если верить заявлениям их представителей, то вопрос закрытия портов и эмбарго на экспорт нефти из России практически решён.

В Западной Европе политики более осторожны в комментариях. Вот, например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что нефтеперерабатывающие предприятия Евросоюза полностью зависят от поставок российской нефти.

"Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит еще хуже", — заявил Рютте.

По словам премьер-министра Нидерландов, "мы должны уменьшить эту зависимость". "Нам нужно сделать это как можно быстрее, но мы не можем сделать это завтра", — сказал он.

Так что в какой степени будут реализованы угрозы насчёт закрытия портов и эмбарго на импорт российской нефти — пока вопрос открытый.

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Темы китай евросоюз
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