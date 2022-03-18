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Автор Антон Куликов

Политолог: западный "пылесос" по-прежнему выводит деньги из России

Экономика

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Запад по-прежнему продолжает зарабатывать в России через якобы российские компании. Эксперт предлагает "закрыть эту форточку".

Политолог: западный "пылесос" по-прежнему выводит деньги из России

Он отметил, что многие компании с головными офисами в США и в европейских странах работают в России, имея российскую регистрацию и статус местной организации.

В одну из таких структур — инвестиционную компанию — Дмитрия Евстафьева пригласили выступить. Но поставили при этом жёсткие условия: не говорить ничего в поддержку политики президента России Владимира Путина и вообще ничего такого, что ассоциировало бы компанию с Россией.

"Крупная инвестиционная компания — не буду называть бренд. До сих пор работает. Якобы российская. Только она не российская, а американская и работает на головную штаб-квартиру, которая, понятно, не наша. Но бабки они здесь зарабатывают! Я вам скажу, уважаемые коллеги: этот "пылесос", финансово-инвестиционно-спекулятивный, надо закрывать. Не надо никаких "маски-шоу", ничего не надо делать. Надо просто отключить электричество", — сказал Евстафьев в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

По его мнению, российские власти должны перекрыть таким компаниям возможность вывода средств. По его мнению, "окно-то мы закрыли, а форточка осталась". Эксперт предложил сделать так, чтобы "из этой форточки в ближайшее время не возник сквозняк".

За последнее время США, Евросоюз и ряд других государств ввели санкции против России. На этом фоне многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России.

При этом на Западе признают, что антироссийские санкции окажут весьма серьёзное влияние на мировую экономику. И в частности, европейскую.

Выступая в пятницу с докладом в комиссии по бюджету и европейской политике итальянского парламента, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в ЕС пока не в состоянии оценить, насколько санкции отразятся на экономике Евросоюза.

"Воздействие на европейскую экономику от украинского кризиса и введенных ЕС санкций будет значительным. Мы не в состоянии оценить его с точностью", — цитирует его ТАСС.

Паоло Джентилони отметил, что согласно оценкам ОБСЕ, экономический рост сократится на треть по сравнению с предыдущими прогнозами. По его словам, это не означает, что "Еврокомиссия и власти европейских государств убеждены в грядущей стагнации экономики".

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