В Госдуме предложили наказать компании, которые ушли из РФ, но решили вернуться

В Госдуме предложили составить особый список компаний, которые приняли решение покинуть российский рынок или приостановить свою работу на нём по политическим соображениям. Такую идею выдвинул депутат Султан Хамзаев.

Политик предложил ввести для таких компаний новый статус — "неблагонадёжных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок", свернувших свою деятельность в России по политическим мотивам.

Помимо этого, Хамзаев выступил за введение дополнительных налогов для тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок.

"Повышенное налогообложение должно исчисляться с прибыли компаний. Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит — своеобразный гарант от их эмоционального поведения. Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем", — сказал Хамзаев в интервью "Известиям".

Количество западных брендов, которые приостановили свою деятельность в России, на данный момент составляет около 200. Среди них Apple, Nike, Samsung, Adidas, LG, IKEA, Zara, Lego, Chanel, Cartier, Rolex, BMW, Volvo, Skoda, Audi, BBC, CNN, Netflix и другие.

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