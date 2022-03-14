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Автор Светлана Нерадовская

В Госдуме предложили наказать компании, которые ушли из РФ, но решили вернуться

Экономика

В Госдуме предложили составить особый список компаний, которые приняли решение покинуть российский рынок или приостановить свою работу на нём по политическим соображениям. Такую идею выдвинул депутат Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили наказать компании, которые ушли из РФ, но решили вернуться

Политик предложил ввести для таких компаний новый статус — "неблагонадёжных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок", свернувших свою деятельность в России по политическим мотивам.

Помимо этого, Хамзаев выступил за введение дополнительных налогов для тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок.

"Повышенное налогообложение должно исчисляться с прибыли компаний. Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит — своеобразный гарант от их эмоционального поведения. Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем", — сказал Хамзаев в интервью "Известиям".

Количество западных брендов, которые приостановили свою деятельность в России, на данный момент составляет около 200. Среди них Apple, Nike, Samsung, Adidas, LG, IKEA, Zara, Lego, Chanel, Cartier, Rolex, BMW, Volvo, Skoda, Audi, BBC, CNN, Netflix и другие.

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Иностранные бренды одежды уходят с российского рынка. Отечественные производители в приоритете
Автор: Светлана Нерадовская
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