Эксперт Верников рассказал, что может обрушить юань: вклады в валюту рискованны

Торгово-экономическая война между Китаем и США, кризис вокруг Тайваня и сокращение поставок товаров из КНР могут пошатнуть юань, заявил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

На фоне геополитической нестабильности вкладчики обратили внимание на китайскую валюту, как на альтернативу доллару, но спешить не стоит, подчеркнул эксперт.

"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несёт в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — пояснил Верников в беседе с "Праймом".

По его словам, отток инвестиций из страны, в случае кризисной ситуации станет триггером для лопнувших "кредитных пузырей", что также внесёт коррективы в курс. Тоже касается и закредитованности самих китайских банков и компаний. Инвесторы на фоне спада экономики могут начать массово "сливать" активы, что не может не задеть положение госвалюты.