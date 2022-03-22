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Автор Екатерина Широкова

Эксперт Верников рассказал, что может обрушить юань: вклады в валюту рискованны

Экономика

Торгово-экономическая война между Китаем и США, кризис вокруг Тайваня и сокращение поставок товаров из КНР могут пошатнуть юань, заявил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

Эксперт Верников рассказал, что может обрушить юань: вклады в валюту рискованны

На фоне геополитической нестабильности вкладчики обратили внимание на китайскую валюту, как на альтернативу доллару, но спешить не стоит, подчеркнул эксперт.

"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несёт в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — пояснил Верников в беседе с "Праймом".

По его словам, отток инвестиций из страны, в случае кризисной ситуации станет триггером для лопнувших "кредитных пузырей", что также внесёт коррективы в курс. Тоже касается и закредитованности самих китайских банков и компаний. Инвесторы на фоне спада экономики могут начать массово "сливать" активы, что не может не задеть положение госвалюты.

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Автор: Екатерина Широкова
Темы китай россия доллар
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