Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит

Совсем недавно эксперты на Западе давали высокие оценки финансовой стабильности России благодаря низкому уровню её внешнего долга, положительному сальдо торгового баланса и большому объёму золотовалютных резервов. Однако их отношение поменялось на 180 градусов с началом спецоперации на Украине и объявлением нам экономической войны. Очевидно, что попытки загнать Россию в рукотворный дефолт также являются частью этой войны.

В начале февраля международные резервы Центробанка составляли $643 млрд, а объём ФНБ — около $180 млрд.

Этих средств хватало с лихвой для погашения обязательств по внешнему долгу, поддержания курса рубля и обеспечения социальной стабильности внутри страны. Но руководство ЦБ и Минфина не прислушалось к многочисленным предостережениям со стороны оппозиционных политиков и экспертов, призывавшим вывести стратегические запасы страны из-под удара наших геополитических противников, и они оказались наполовину заморожены на счетах в США, Западной Европе и Японии.

Международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch "подсуетились" и понизили долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам с "В" до "С", что практически означает неизбежный дефолт. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева также решила сгустить краски и прозрачно намекнула, что дефолт России "более не является невероятным событием". По её мнению, беспрецедентные санкции приведут к "глубокой рецессии в дополнение к резкому сокращению российской экономики".

Складывается мнение, что западные эксперты, не испытывающие симпатий к нашей стране или действующие по указке из Вашингтона и Брюсселя, стараются выдать желаемое за действительное. Весь объём российского внешнего долга на 1 января текущего года составлял $478 млрд, что не означает необходимости его одномоментной выплаты. По информации Минфина, в 2022 году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, что сделать вполне реально. Остаётся лишь вопрос техники.

Если вспомнить ситуацию с дефолтом 1998 года, то он был вызван неспособностью платить по внешним обязательствам из-за отсутствия денег. Теперь же сам Запад своим "рейдерским захватом" российских ЗВР и запретом на расчёты в своих валютах делает выплаты невозможными. Министр финансов Антон Силуанов предложил следующую последовательность шагов: вначале контрагентам будут выданы платёжные поручения в иностранной валюте, в случае их отказа совершить платежи обязательства будут погашаться в рублях. Министр заверил, что в любом случае обязательства перед нашими инвесторами будут исполнены.

В своём выступлении на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент Владимир Путин отметил, что нелегитимные действия в отношении валютных резервов ЦБ "подводят черту под надёжностью так называемых первоклассных активов". Если называть вещи своими именами, то США и Евросоюз объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией.

"Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, — заявил российский лидер. — И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить, — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках".

Непредсказуемый доллар

На сайте ИноСМИ 16 марта были приведены тревожные отзывы интернет-пользователей с форума Reddit по поводу постепенного отказа от доллара и перехода к расчётам в национальных валютах таких стран, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и многие другие.

"США устроили одну из самых страшных внешнеполитических катастроф в современной истории, — пишет LouSanous. — Они угробят собственную экономику и помогут врагам". "Вся экономика и армия США стоят на том, что доллар — мировая резервная валюта, — заметил Bengyup. — Без него США тут же схлопнутся — быстрее, чем вы думаете. Вся их экономика рассыплется. И поделом. Вот что бывает, если из доллара делать оружие и инструмент санкций". "Последний гвоздь в крышку гроба будет, когда Китай перестанет покупать американские облигации, — вынес приговор BobbyCostner. — Вот тогда держитесь за шапки, чтоб не сдуло". "Это будет как крах Римской империи, только в сто раз быстрее", — заключил Rafael_Luisi.

Запад смог обложить Россию жёсткими и всеобъемлющими санкциями благодаря ведущей роли американских денег в международной валютной системе, полагает немецкий журналист, специалист в области экономики Хенрик Мюллер. Однако уже видны признаки того, что доминирование доллара близится к концу. Например, его подтачивает понемногу инфляция: цены на потребительские товары в США поднялись за последнее время на 8%, и это не предел.

Вашингтон по уши влез в конфликт вокруг Украины, вступив в жёсткий клинч с Россией, и на сегодняшний день продвигаемые США глобальные финансовые институты теряют власть, при этом образуются новые блоки из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками. По мнению Мюллера, беспрецедентные санкции против российского ЦБ являются доводом в пользу непредсказуемости Запада. Это приведёт к утрате веры в доллар как резервную или торговую валюту и приходу на его смену других инструментов — будь то юани или цифровые валюты. Сомнительно, что США, давно живущие не по средствам, смогут финансировать свою экономику, если полмира откажется и дальше одалживать им деньги.

Немного об экономической мобилизации

Политика наших денежных властей с 2014 года и непосредственно перед объявлением нам Западом "тотальной экономической и финансовой войны" лишний раз доказала свою ущербность, но с них почему-то всегда как с гуся вода. Никаких оргвыводов из ситуации с фактической утратой половины международных резервов ЦБ не сделано. Видимо, власти всё же не утратили иллюзий о возможности развития России по западным лекалам "свободного рынка".

В июне 2018 года академик РАН, экономист Сергей Глазьев представил широкой публике свою стратегию экономической мобилизации. Если бы тогда прислушались к содержавшимся в ней рекомендациям, многих сегодняшних проблем удалось бы избежать. Так, Глазьев предлагал тогда вывести госактивы из обязательств стран, осуществляющих против России гибридную агрессию, с переводом их в политически нейтральные инструменты, а также преобразовать резервный фонд в бюджет развития, средства которого должны тратиться на стимулирование инвестиций в перспективные направления роста экономики.

В вышеуказанном выступлении президент Владимир Путин подчеркивает, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике. Они также ставят под сомнение ту экономическую модель, которая навязывалась миру в последние десятилетия. Ответом на атаки Запада могла бы стать как раз стратегия экономической мобилизации страны.

Как отмечает Сергей Глазьев, мобилизовать необходимо, прежде всего, властвующую элиту. Призывы главы государства к повышению эффективности системы управления, росту экономики и переводу её на инновационный путь развития блокируются проводниками политики западных финансовых организаций. Пока значительная часть нашей элиты ориентируется на Вашингтон и Лондон, заискивая перед западными покровителями, храня за рубежом деньги и содержа там свои семьи, российская государственность будет находиться под угрозой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен