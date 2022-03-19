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Автор Екатерина Широкова

Взгляд "чайника" на санкции: какое "бревно" застряло в глазу импортозамещения?

Экономика

Эйфория россиян от того, что в Европе и Западе нещадно растут цены на продовольствие и зерно, во многом необоснованна, считают аналитики. Если обратить взгляд и заметить в своём глазу "бревно", то станет ясно, перспектива импортозамещения в России не так стремительна, как хотелось бы.

Взгляд "чайника" на санкции: какое "бревно" застряло в глазу импортозамещения?

В частности, это касается продовольствия, техники, удобрений и прочих вещей первой необходимости.

"На внутренний рынок удобрений идёт мало: сколько точно не скажу, но лет пять назад, когда писала об этой теме, цифры колебались в районе 20%", — пишут аналитики argumenti. ru. — "Что касается зерна — да, Россия является одним из крупнейших его экспортёров. Ну тут, если честно, тоже хвалиться нечем. Потому что было бы куда лучше, если бы мы озадачивались не экспортом в этой отрасли, а запускали более глубокую переработку, в том числе в животноводстве. Это и дополнительные производства, и рабочие места".

Кроме того, большая часть зерна уходит на экспорт, в стране остаётся малая толика, подчеркнули аналитики.

"На экспорт мы отправляем продовольственное зерно третьего и четвёртого класса — заграничных потребителей не обманешь, а значит, на собственные мукомольные комбинаты отправляем зачастую фураж", — поясняют argumenti. ru.

Запускать переработку, да и вообще "соваться" в аграрный сектор для российского производителя накладно. Цены на технику и детали просто "аховые", пишут аналитики. К примеру, одна деталь на ленту очистки обойдётся в среднем 150 тысяч рублей.

Коровы
 

То же касается и оборудования на птицеводческих и животноводческих фермах. По большей степени оно везде импортное. Кроме того, сектор необходимо обеспечивать всеми сопутствующими "затратами".

"Как заместить импортную составляющую в фармацевтике? В различных добавках и премиксах? В установках климат-контроля со всевозможными датчиками, отслеживающими уровень влажности, температуры, аммиака и прочего, прочего… Да в банальной упаковке, наконец?", — резюмируют аналитики.

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Россия возвращает себе "зерно лидерства"?
Автор: Екатерина Широкова
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