На помощь не спешат: Европе нечем заместить поставки газа из России

Норвегия не сможет помочь Германии при помощи дополнительных поставок газа. Компании этой страны просто не располагают нужными объёмами природного газа и нефти.

Норвегия в данный момент обеспечивает примерно 20 процентов поставок природного газа в другие европейские государства. Значительную часть добычи и поставок контролирует энергетическая компания Equinor, большая часть акций которой принадлежит государству.

Дело не только в том, что проблематично резко увеличить добычу природного газа. Дело ещё и в том, что на норвежских месторождениях добывают и нефть, и газ. Но чтобы добыть что-то одно, надо отказаться от другого. А нефть сейчас добывать в несколько раз выгоднее, нежели природный газ.

Кроме того, в Осло не понимают, каким именно образом следует осуществлять транспортировку дополнительных объемов ресурса на континент, так как магистрали не работают на полную мощность, а терминал для газа в ФРГ будет построен в лучшем случае через три года, отмечает издание Wirtschaftswoche.

Помимо Норвегии, другим крупным европейским поставщиком природного газа являются Нидерланды. Однако и здесь есть большие проблемы. Голландцы также не готовы резко наращивать добычу. Здесь есть ещё один фактор — добычу природного газа на месторождениях в Северном море называют причиной роста сейсмической активности.

О готовности увеличить поставки природного газа в Европу заявляет Азербайджан. Очевидно, впрочем, что компенсировать хоть сколько-нибудь значительную часть поставок из России азербайджанский экспорт не в состоянии.

По данным Еврокомиссии, доля России в общем объеме импортируемого ЕС газа — около 45%. По нефти и углю эти показатели на уровне 25% и 45% соответственно.

Впрочем, Минэкономики Германии заявляет, что страна готова к тому, что поставки природного газа из России могут быть прекращены.