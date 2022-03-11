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Автор Юлия Миленина

Экономист Рожанковский оценил заявление МВФ о возможном дефолте в России

Экономика

Если российские золотовалютные резервы заблокируют путём санкций, то это всё равно не будет считаться дефолтом. Такое мнение выразил экономист, управляющий директор "Trade123" Владимир Рожанковский, комментируя в интервью Pravda.Ru негативный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Экономист Рожанковский оценил заявление МВФ о возможном дефолте в России

По словам эксперта, заявления МВФ о вероятном дефолте в РФ не соответствуют действительности, ведь такая проблема в экономике наступает при невозможности оплаты внешнего долга.

"В России сейчас есть 600 миллиардов золотовалютных резервов. Если их заблокируют путём санкций, это не будет являться дефолтом. Дефолт немыслим просто арифметически, он может технически наступить из-за невозможности выплатить деньги по причине блокировки Госдепом США счетов и золотовалютных резервов. Но вообще это не дефолт. Это форс-мажор, связанный с санкциями", — сказал специалист.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в эфире CNBC, что в РФ может наступить дефолт в связи с западными санкциями, принятыми на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
Темы госдеп сша золотовалютные резервы
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