Вероятность дефолта в России оценил депутат Госдумы Гутенёв

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что вероятность дефолта в России на фоне введённых против страны санкций крайне низка.

По его словам, сегодня нет никаких предпосылок, которые могли бы привести к такому состоянию экономики. Он подчеркнул, что даже в условиях действия ограничительных мер РФ и российский бизнес остаются в договорном поле, передаёт РИА Новости.

Парламентарий также отреагировал на информацию Международного валютного фонда (МВФ), руководство которого ранее сообщило о возможном дефолте в РФ.

"Наверное, руководство МВФ, к сожалению, включилось в психологическую и экономическую борьбу против РФ, что не делает им чести", — сказал Гутенёв.

Депутат Госдумы убеждён: рейтинги и прогнозы МВФ не отражают реального потенциала и устойчивости экономики России.

Ранее финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан посоветовал россиянам перейти на международную платёжную систему UnionPay.

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