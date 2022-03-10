Независимый аналитик Дмитрий Адамидов рассказал, что ждёт российскую авиацию в условиях жёстких санкций Запада.
Адамидов уверен, что Россию не заставят возвращать более полутысячи самолётов лизингодателям, так как западным партнёрам не выгодно лишаться крупного клиента.
"Летать, конечно, никто не перестанет", — сказал эксперт, отметив, что партнёры придумают схему, которая обойдёт санкции.
Как вариант — все воздушные суда можно передать в лизинг компании из "нейтральной" юрисдикции.
Многие предрекают проблемы с поставками западных деталей и комплектующих. Аналитик объяснил, что Китай отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей, поэтому обслуживание самолётов будет осуществляться в странах, не поддержавших санкции.
Существует вероятность того, что возрастёт присутствие самолётов из Турции? Дубая, Катара.
Адамидов скептически относится к прогнозам о том, что возрастёт доля перелетов на отечественные самолётах.
"Пока отечественный авиапром не готов к подвигам", — цитирует слова аналитика Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".
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