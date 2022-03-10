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Автор Елена Былкина

Аналитик о будущем гражданской авиации РФ: "Летать никто не перестанет"

Экономика

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов рассказал, что ждёт российскую авиацию в условиях жёстких санкций Запада.

Аналитик о будущем гражданской авиации РФ: "Летать никто не перестанет"

Адамидов уверен, что Россию не заставят возвращать более полутысячи самолётов лизингодателям, так как западным партнёрам не выгодно лишаться крупного клиента.

"Летать, конечно, никто не перестанет", — сказал эксперт, отметив, что партнёры придумают схему, которая обойдёт санкции.

Как вариант — все воздушные суда можно передать в лизинг компании из "нейтральной" юрисдикции.

Многие предрекают проблемы с поставками западных деталей и комплектующих. Аналитик объяснил, что Китай отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей, поэтому обслуживание самолётов будет осуществляться в странах, не поддержавших санкции.

Существует вероятность того, что возрастёт присутствие самолётов из Турции? Дубая, Катара.

Адамидов скептически относится к прогнозам о том, что возрастёт доля перелетов на отечественные самолётах.

"Пока отечественный авиапром не готов к подвигам", — цитирует слова аналитика Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

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УЖЕ ТОЧНО! Россия останется без самалетов
Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак
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