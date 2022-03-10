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Автор Елена Былкина

Миллиардер Роман Абрамович попал под санкции Лондона

Экономика

Великобритания продолжает вводить персональные санкции против россиян, которые чем-то провинились перед мировой общественностью. Под удар Лондона попал Роман Абрамович и ряд других состоятельных граждан РФ.

Миллиардер Роман Абрамович попал под санкции Лондона

Как сообщает "Рамблер", Великобритания решила наказать санкциями миллиардера РФ Романа Абрамовича и ряд других заметных россиян. Обновлённый санкционный список разместили на сайте британского правительства.

Крупным бизнесменам заблокируют активы и запретят въезд в страну. Санкции введены против председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, главы "Русала" Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, президента "Транснефти" Николая Токарева, одного из руководителей банка "Россия" Дмитрия Лебедева.

В Лондоне подчеркнули, что санкции против граждан РФ введены из-за их связи с Кремлём.

Ранее Абрамович объяснил, что давление на него так велико из-за спецоперации на Украине, что он вынужден продать футбольный клуб "Челси". Миллиардер также намеревался создать благотворительный фонд для "жертв войны на Украине". 

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«Есть тема!»: Роман Абрамович вынужден продать «Челси»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы фк челси игорь сечин алексей миллер олег дерипаска великобритания роман абрамович
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