У Соединенных Штатов в полный рост встала проблема c энергоносителями. Мало того, что им будет трудно заменить недостающие поставки российского газа в Европу; они также ищут замену 30% собственных потребностей, которые до сих пор покрывались российской нефтью.
Как ранее сообщалось, санкции приводят к тому, что танкерные компании больше не перевозят российскую нефть, хотя энергетика до вчерашнего дня освобождалась от санкций.
Штаты надеялись на помощь Саудовской Аравии, но она отклонила просьбу увеличить объем поставок и подписала заявление Лиги арабских государств, которое "не осуждает Россию". Более того, глава правительства, наследный принц Мохаммед бен Салман, отвечая на вопрос, может ли Белый дом неправильно понять его, заявил:
"Мне просто все равно".
После того, как Байден не добился успеха с саудитами, у США остаются еще две возможные нефтедобывающие страны — Венесуэла и Иран. Но и с ними проблема:
В минувшие выходные правительство США отправило переговорщиков в Венесуэлу. Дипломатические отношения там были разорваны в 2019 году после того, как США объявили Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и поддержали попытку государственного переворота. Кроме того, были конфискованы венесуэльские счета и заблокированы продажи венесуэльской сырой нефти.
До санкций США были крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. Будет ли Венесуэла сейчас склонна помочь США выйти из затруднительного положения в этой ситуации, под вопросом. Тем более, что некоторые особо горячие головы в Конгрессе США уже кипят от гнева. Например, сенатор Марко Рубио, заявивший, что
"…это только заменит нефть, которую мы покупаем у одного диктатора-убийцы, на нефть, которую мы покупаем у другого диктатора-убийцы".
Учитывая вышесказанное, Штаты могут стать на удивление уступчивыми в ядерных переговорах с Ираном, предполагает экономический портал Zero Hedge:
В конце концов, нефть должна откуда-то прийти. Иран уже несколько десятилетий находится под санкциями США. Там также возникает вопрос о том, насколько правительство готово пойти навстречу США.
Если усилия потерпят неудачу и как Венесуэла, так и Иран откажутся продавать Штатам нефть, то администрация Байдена обнаружит, что своими санкциями она лишила энергетической безопасности не только европейцев, но и себя. Как бы то ни было, на этот раз США, похоже, загнали себя в угол.
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