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Автор Дмитрий Плотников

США запретили импорт газа и нефти из России

Экономика

США запрещают импорт нефти и газа из Российской Федерации.

США запретили импорт газа и нефти из России

Запрет на поставки энергоносителей Вашингтон принял, не дожидаясь подобного эмбарго в ЕС. В США считают, что Европа в большей степени зависит от российских поставок.

О запрете на импорт нефти и газа из России заявил глава Белого дома Джозеф Байден, выступая в Вашингтоне.

Президент США отметил, что обе партии — Демократическая и Республиканская — поддержали данное решение. По его словам, запрет на импорт энергоносителей из России Штаты ввели, не ожидая подобного решения от ЕС, так как он в большей степени зависит от российских поставок и страны Европы могут не присоединиться к инициативе.

Байден добавил, что Вашингтон с партнерами "сохраняют единство в намерении оказать давление на Путина". Правда американский лидер признал что решение ударит и по США, но подчеркнул, что он должен был пойти на этот шаг.

Похоже, завтра на бирже будет весело...

Также Байден призвал Конгресс принять пакет на 12 млрд долларов на поддержку Украины.

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Запрет нефти и газа
Автор: Дмитрий Плотников
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