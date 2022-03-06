EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Сосновский рассказал, чем можно заменить доллар

Экономика

На фоне происходящего на валютном рынке россиянам не стоит зацикливаться на долларе и необходимо обратить внимание на деньги других стран, к примеру, на китайский юань, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

Сосновский рассказал, чем можно заменить доллар

По его словам, касательно юаня, могут возникнуть проблемы с обналичиванием средств. Но если задачи срочно обменять валюту нет, то сейчас он более ликвиден, чем доллар или евро. В более долгосрочном плане можно рассмотреть швейцарский франк. Кроме того, по словам Сосновского, определённо стоит обратить внимание на закупку физического золота.

"С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьёзно меняться в стоимости", — пояснил эксперт в беседе с "Прайм".

Как подчеркнул Сосновский, несмотря на санкции против России, золото осталось "не тронутым", тогда как привычные валюты сильно "потрепали".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Возможен ли отказ России от доллара? – СМЕЛАЯ речь Платошкина
Автор: Екатерина Широкова
Темы доллар
Sberbank
Новости
Блокируют счет и лишают документов: Боня рассказала, как русских гонят из Европы
Global Times: США сильно просчитались с санкциями против России
Посол Антонов: политики США по сути "призывают к ядерному столкновению"
Россию предупредили об ультраполярном вторжении
Шеремет: переговоры нужно вести не с "киевской хунтой", а командирами армии
Глава Союза потребителей РФ предрёк рост цен на десятки процентов
Shell собирается отдать прибыль от российской нефти в помощь Украине
Сосновский рассказал, чем можно заменить доллар
Байден порадовался приостановке Visa и MasterCard в России
США готовят план действий, если Зеленский сбежит из страны
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Последние материалы
Посол Антонов: политики США по сути "призывают к ядерному столкновению"
Россию предупредили об ультраполярном вторжении
Шеремет: переговоры нужно вести не с "киевской хунтой", а командирами армии
Глава Союза потребителей РФ предрёк рост цен на десятки процентов
Shell собирается отдать прибыль от российской нефти в помощь Украине
Сосновский рассказал, чем можно заменить доллар
Байден порадовался приостановке Visa и MasterCard в России
США готовят план действий, если Зеленский сбежит из страны
В США недовольны российским законом о фейках
Байден назвал происходящее на Украине "кровавой, разрушительной войной"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников