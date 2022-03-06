Сосновский рассказал, чем можно заменить доллар

На фоне происходящего на валютном рынке россиянам не стоит зацикливаться на долларе и необходимо обратить внимание на деньги других стран, к примеру, на китайский юань, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

По его словам, касательно юаня, могут возникнуть проблемы с обналичиванием средств. Но если задачи срочно обменять валюту нет, то сейчас он более ликвиден, чем доллар или евро. В более долгосрочном плане можно рассмотреть швейцарский франк. Кроме того, по словам Сосновского, определённо стоит обратить внимание на закупку физического золота.

"С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьёзно меняться в стоимости", — пояснил эксперт в беседе с "Прайм".

Как подчеркнул Сосновский, несмотря на санкции против России, золото осталось "не тронутым", тогда как привычные валюты сильно "потрепали".

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