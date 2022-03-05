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Автор Елена Былкина

Власти Франции рекомендуют своим компаниям повременить с уходом из России

Экономика

Руководство Франции рекомендует французским компаниям не спешить покидать российский рынок.

Власти Франции рекомендуют своим компаниям повременить с уходом из России

Как сообщает ТАСС, кабинет министров Франции обратился к французским компаниям с советом "не спешить с уходом из России".

В России предупредили, что иностранные компании могут лишиться своих активов при преднамеренном банкротстве. Если компании примут решение об уходе с рынка РФ, правоохранительные органы могут заняться "приватизацией" оставленного в России бизнеса.

Санкции, направленные против России, больно ударили по членам ЕС и странам третьего мира. Европа столкнулась с самым тяжёлым топливным кризисом в истории. Рост стоимости на энергоносители уже отразился на ценах для рядовых потребителей. Бензин и дизтопливо на заправках Восточной Европы подорожали почти на треть.

Французский эксперт Дова Зера ранее сообщил, что санкции западных стран по отношению к России и тяжёлая ситуация на Украине отрицательно повлияли на экспорт зерна в Африку и Азию. Из-за этого в странах третьего мира может начаться голод.

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Что будет с ценами на продукты на фоне ухода крупных компаний из России
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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