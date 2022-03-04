Маркетолог оценил последствия отключения рекламы в YouTube в РФ

Приостановка продаж рекламы в YouTube в РФ является совсем незначительной проблемой в сравнении с другими введёнными в отношении страны санкциями, заявил член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя Pravda.Ru соответствующее решение Google.

"Снявши голову, по волосам не плачут… Мы получили серьёзные санкции. Нам нужно будет сейчас очень серьёзно предпринять целый ряд мобилизационных мер, чтобы не допустить по целым отраслям серьёзных провалов", — сказал эксперт.

По его словам, в стране начинается посевная, в ходе которой сельхозпроизводители столкнутся с рядом проблем из-за введённых санкций.

"Есть определённые проблемы у крестьян с кредитованием, с ценами на ГСМ и всё остальное. Вот этим надо сейчас заниматься", — заявил Григорьев.

Он напомнил также, что из-за санкций в РФ прекращены поставки чипов Intel и AMD, присутствующих во всех компьютерах страны. При этом быстро организовать производство собственных чипов в стране не удастся.

"Начать производить немедленно за один день свои собственные чипы мы не сможем. Поэтому такие мелочи как какая-то реклама… — это ни о чём сейчас", — подчеркнул маркетолог.

Ранее стало известно о решении Google приостановить продажу контекстной рекламы в поисковике и YouTube в РФ из-за её действий на Украине.

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