Ритейлеры взвинтили цены на технику, россияне скупают электронику: "Дефицит"

Директор крупной российской сети электроники DNS Дмитрий Алексеев заявил, что ритейлеры единовременно взвинтили цены на продукцию на 30%. По его словам, нет никакой уверенности, что стоимость в сегменте не продолжит расти.

Как подчеркнул Алексеев, на фоне курса валюты и общей геополитической обстановки, в одночасье возрос спрос и появился дефицит.

"Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. В настоящее время рост составил 30%. И мы не можем утверждать, что не будет роста", — написал директор DNS в своём Telegram-канале.

Кроме того, Алексеев подчеркнул, что "раздражение" от цен понятно, но необходимо принять "новую реальность".

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