Только SWIFTят: реально ли отключить РФ от международной системы — Богданов

Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT практически нереально, заявил в беседе с Pravda.Ru доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов.

По словам профессора, несмотря на постоянные угрозы со стороны Евросоюза, скорее всего, предпринимать такие шаги Европа не станет исходя из соображений собственной экономической безопасности.

"Это нереально отключить Россию от SWIFT, потому что это нанесёт огромный ущерб экономике многих европейских и других стран. Потому что со SWIFT работают не только они, но и все коммерческие организации. Поэтому когда это просчитывали в своё время при угрозах ещё в 2014 году, то доказали, что наибольший ущерб будет для европейских стран и Ближнего Востока", — пояснил Богданов.

Кроме того, даже если брать "наихудший сценарий", и Евросоюз в ущерб своей экономике всё же решится отключить РФ от системы, у российской стороны давно "просчитаны шаги" и есть альтернатива SWIFT.

"Система МИР существует и есть несколько ещё резервных систем, о которых широко не пишут. Но есть системы, которые работают через Ближний Восток, Китай, Индию. Реально ущерба России от этого колоссального не может быть", — резюмировал профессор.

Как подчеркнул Богданов, помимо прочего, россияне не сильно зависят от международного финансового "канала" из-за того, что системы уже давно продублированы, что опять же "играет на руку" Москве.

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