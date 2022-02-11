"Макдоналдс" в Крыму появится в "Майнкрафте"

Воссоздать ушедший из Крыма из-за санкций "Макдональдс" в игре Minecraft решил ялтинский школьник, недавно поевший бургеров на материке. Об этом со ссылкой на чат игроков сообщает проект "Крымский".

По словам авторов, "14-летний житель Большой Ялты, недавно побывавший у родственников на материке, решил создать на одном из крымских серверов Minecraft ресторан McDonald's."

Юноша также добавил — он "с удовольствием поел эту вкусную гадость" в Ростове-на-Дону и хочет вернуть "Макдак" на территорию полуострова хотя бы в игре.

Напомним, что сейчас этой западной сети фастфуда в Крыму нет — в 2014 году "Макдоналдс" ушёл с полуострова из-за введения санкций, как и другие фастфуд-сети, банки и сотовые операторы Украины и России. Впрочем, в Крыму работают аналоги "Макдональдса", "Бургер-Кинга", KFC под другими названиями, принимаются карты российских банков, работают местные операторы связи и такси, и т. д.

"Ну хоть на вертолёте в Краснодар за бургерами с картошкой фри летать не придётся!" — смеются крымчане, вспоминая историю российского миллиардера, слетавшего за "Бигмаком" на вертолёте аж в Краснодарский край.

"Главное, чтобы он его потом взорвать не собрался", — добавляют они, имея в виду миф о посадке школьников за желание "взорвать здание ФСБ в Майнкрафте". На самом деле школьники поддерживали листовками террориста, приготовили настоящую взрывчатку, и т.п.

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