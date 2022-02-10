Подростку дали пять лет колонии за планы взорвать ФСБ в Майнкрафте

16-летний Никиту Уварова из Канска проведёт ближайшие пять лет в колонии за то, что вынашивал планы "взорвать" здание ФСБ в компьютерной игре "Майнкрафт".

Как сообщает, Telegram-канал "Мышеловка", восточный окружной военный суд озвучил вердикт в отношении подростков из Канска Красноярского края по делу о попытках взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Никита Уваров получил пять лет колонии. Его младшие единомышленники избежали наказания, так как содействовали следствию.

За канскими ребятами водятся и другие "грехи". Как выяснило следствие, малолетние граждане хранили самодельную взрывчатку, тестировали коктейль Молотова, расклеивали листовку в поддержку экстремиста и планировали действовать "по заветам Кропоткина".

16-летнего подростка обвинили в том, что он "проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности".

В Сети на данную новость реагируют по-разному. Кто-то поддерживает приговор, а кто-то утверждает, что если подростки планировали теракт в "Майнкрафте", то и наказание они должны отбывать в компьютерной игре.

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