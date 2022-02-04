Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) обновила свой мировой индекс цен на продовольствие.
По последним данным за январь этого года он составил в среднем 135,7 пункта, что на 1,1% больше, чем в декабре 2021 года.
Отмечается, что подорожание во многом связано со снижением предложения растительных масел, цены на которые привели к ралли индекса в прошлом месяце.
Кроме того, за тот же период индекс цен на молочные продукты вырос на 2,4%, особенно на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. В свою очередь, индексы мяса и зерновых практически не испытывали колебаний, демонстрируя небольшой рост, а вот цены на сахар снижались второй месяц подряд.
Россия по части роста цен "на еду" от мировых показателей не отстаёт: продукты дорожают планомерно и с завидным постоянством — на некоторые категории цены взлетели на 25%.
Минсельхоз, Минпромторг и ФАС приступили к разработке перечня продуктов, на которые торговым сетям будет запрещено устанавливать наценку более 5%.
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