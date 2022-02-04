В мире дорожает еда. Как будет выкручиваться Россия?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) обновила свой мировой индекс цен на продовольствие.

По последним данным за январь этого года он составил в среднем 135,7 пункта, что на 1,1% больше, чем в декабре 2021 года.

Отмечается, что подорожание во многом связано со снижением предложения растительных масел, цены на которые привели к ралли индекса в прошлом месяце.

Рост этого показателя на 4,2 %, вызванный ростом цен на нефть, достиг исторического максимума.

Кроме того, за тот же период индекс цен на молочные продукты вырос на 2,4%, особенно на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. В свою очередь, индексы мяса и зерновых практически не испытывали колебаний, демонстрируя небольшой рост, а вот цены на сахар снижались второй месяц подряд.

В целом же индекс цен на продовольствие приближается к своему историческому максимуму 2011 года, когда он составлял в среднем 231 пункт.

В России

Россия по части роста цен "на еду" от мировых показателей не отстаёт: продукты дорожают планомерно и с завидным постоянством — на некоторые категории цены взлетели на 25%.

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС приступили к разработке перечня продуктов, на которые торговым сетям будет запрещено устанавливать наценку более 5%.

По предварительной информации с список включат овощи из так называемого "борщевого набора", хлеб, молочные продукты.

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