Власти РФ ограничат накрутку цен на продукты

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба России работают над установлением торговой наценки до 5% на ряд социально-значимых продуктов.

Данный вопрос обсуждался на совещании с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сообщает РБК.

В российском правительстве разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка. Речь идет о свекле, моркови, капусте, картофеле, луке, молоке, твороге, кефире, сливочном масле, сахара и хлебобулочных изделиях недлительного хранения.

Ожидается, что максимальная торговая надбавка будет действовать до начала нового сельхозсезона, который стартует 1 июля 2022 года.

Сильнее всего в России выросли в цене в прошлом году продукты и строительные материалы. Рост цен на продукты составил 12%, на стройматериалы — 20%.

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