В Британии испугались голода из-за России

В западной прессе продолжается нагнетание истерии из-за "вторжения России на Украину". Ситуация вполне соответствует описанию "сами придумали, сами испугались". На этот раз речь идёт о продовольственном кризисе, который может грозить Великобритании.

Как сообщает издание Politico.eu, Украина является крупным поставщиком зерна и курятины в Великобританию. А кроме того, конфликт может затронуть сектор производства удобрений.

Надо заметить, что по данным Департамента международной торговли Великобритании, Украина занимает 63-е место в списке британских торговых партнёров. Ежегодный товарооборот между двумя странами составил 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (по данным на середину 2021 года), в том числе 704 млн фунтов стерлингов британского экспорта на Украину и 851 млн фунт стерлингов импорта из Украины.

Основными экспортными товарами из Великобритании в Украину являются медицинские и фармацевтические товары, машины, автомобили, химикаты и текстиль. Основным импортом в Великобританию из Украины, помимо железа и стали, являются продукты питания: крупы, растительные масла, жиры, некоторые фрукты, а также корма для животных.

В связи с усилением напряжённости — к чему британские власти приложили немало усилий — в Лондоне заявляют об угрозе продовольственной безопасности страны, которая импортирует половину потребляемых ежегодно продуктов питания.

Ну а Россию ещё критикуют и за рост цен на газ. Природный газ необходим для отопления, производства удобрений и продуктов питания. Правда, всё ж таки в Politico не обвиняют в росте цен на газ, отмечая, что выросли они "из-за давления России" частично.

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