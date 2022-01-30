Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам

Раздувание истерии вокруг "вторжения России на Украину" может иметь ещё одно последствие, которое — без преувеличения — может отразиться на многих государствах. Речь о мировом рынке зерна. Россия и Украина играют значительную роль в его поставках на мировой рынок.

"С учетом вклада России и Украины в мировой рынок зерновых напряженность между этим странами влияет на рынки. На них влияют многие факторы, такие как волатильность, погодные условия, цены на производственный материал и многое другие, поэтому сложно сказать, каким именно будет воздействие, но, безусловно, нынешняя ситуация способствует созданию неуверенности на рынках", — сказала ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моника Тотова.

Она напомнила, что на долю России приходится 20 процентов мирового экспорта пшеницы, а на долю Украины — десять процентов. В России производится десять процентов мирового объёма пшеницы, на Украине — три процента.

Крупными импортерами зерна являются государства, расположенные в Северной Африке (один из крупнейших покупателей здесь — Египет), Иран, Судан, Афганистан. Ливан, Йемен, Ливия, Малайзия, Индонезия, Бангладеш — это государства, куда Украина в значительных объёмах поставляет зерно. И понятно, что нынешнее раздувание Западом истерии насчёт "вторжения" явно не способствует стабильности ситуации.

Но и кроме того, без всякой напряжённости вокруг Украины в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли на 28 процентов (по данным ООН). В первую очередь, это связано с пандемией.

Так что мировым лидерам стоило бы обратить внимание на эти проблемы. Тем более, что они-то как раз выдумкой не являются.