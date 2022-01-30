EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам

Экономика

Раздувание истерии вокруг "вторжения России на Украину" может иметь ещё одно последствие, которое — без преувеличения — может отразиться на многих государствах. Речь о мировом рынке зерна. Россия и Украина играют значительную роль в его поставках на мировой рынок.

Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам

"С учетом вклада России и Украины в мировой рынок зерновых напряженность между этим странами влияет на рынки. На них влияют многие факторы, такие как волатильность, погодные условия, цены на производственный материал и многое другие, поэтому сложно сказать, каким именно будет воздействие, но, безусловно, нынешняя ситуация способствует созданию неуверенности на рынках", — сказала ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моника Тотова.

Она напомнила, что на долю России приходится 20 процентов мирового экспорта пшеницы, а на долю Украины — десять процентов. В России производится десять процентов мирового объёма пшеницы, на Украине — три процента.

Крупными импортерами зерна являются государства, расположенные в Северной Африке (один из крупнейших покупателей здесь — Египет), Иран, Судан, Афганистан. Ливан, Йемен, Ливия, Малайзия, Индонезия, Бангладеш — это государства, куда Украина в значительных объёмах поставляет зерно. И понятно, что нынешнее раздувание Западом истерии насчёт "вторжения" явно не способствует стабильности ситуации. 

Но и кроме того, без всякой напряжённости вокруг Украины в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли на 28 процентов (по данным ООН). В первую очередь, это связано с пандемией.

Так что мировым лидерам стоило бы обратить внимание на эти проблемы. Тем более, что они-то как раз выдумкой не являются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков
Темы
Новости
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам
Казахстанцы не верят в правдивое расследование январских событий
Скончался Леонид Куравлёв
Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова
Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц
Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов
Мундеп указала на игнорирование мнений петербуржцев о мусорной реформе
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если выиграет выборы
Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан
Последние материалы
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Эксперт о проблеме из-за украинского кризиса, которая ударит по многим странам
Казахстанцы не верят в правдивое расследование январских событий
Скончался Леонид Куравлёв
Мундеп Бархатова поддержала петицию за отставку Беглова
Мундеп призвала чиновников Смольного самим мониторить уборку улиц
Сортировка мусора в Петербурге остается делом энтузиастов
Мундеп указала на игнорирование мнений петербуржцев о мусорной реформе
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если выиграет выборы
Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан
Популярное
Здоровье
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Переносится он легче предыдущего варианта, поэтому многие болеют дома. Однако есть ряд важных симптомов, при появлении которых не стоит тянуть с обращением в в больницу или вызовом врача.

Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие в Донбасс
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие в Донбасс
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Азербайджан
Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Катар готов потеснить "Газпром" в Европе по просьбе США
Происшествия
Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Мир. Новости мира
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников