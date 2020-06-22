Бизнес просит ввести сертификаты на экспорт зерна

"Опора России" направила в правительство РФ письмо, в котором они предлагают ввести на экспорт стратегически важных товаров (таких как зерно) фитосанитарные сертификаты. Это позволит исключить ситуации, когда фактический объем экспорта меньше, чем указано в документах.

По мнению авторов данного предложения, введение сертификатов поможет восстановить справедливость в вывозе зерна и предотвратить убытки зерновых компаний.

Напомним, что ранее из-за коронавируса власти установили квоту на экспорт зерна. С 1 апреля по 30 июня Россия могла вывезти только 7 млн тонн за пределы Евразийского экономического союза. Но с 26 апреля лимит был исчерпан.

Причиной этому стали манипуляции крупных зерновых компаний.

"Трейдеры открывали НТД на большие партии, часть из которых еще не была обеспечена товаром. Из-за этого в таможне это отображалось как состоявшаяся отгрузка, хотя на самом деле объем экспорта не соответствовал данным, указанным в документах", — сообщает "Опора России".

Реальные поставки оказались в два раза меньше установленной квоты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК".