Экономист Конягина рассказала, почему сейчас не стоит скупать валюту "залпом"

"Качели" на валютном рынке вызывают у граждан лёгкую панику и вынуждают скупать доллары и евро на все "кровные" запасы. Однако по словам доктора экономических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Марии Конягиной, спешка может привести к финансовым потерям.

Как подчеркнула экономист, в вопросе покупки валюты нужно подгадать правильный момент. Кроме того, этот самый момент должен быть "раздельным" для доллара и евро.

"Диверсификация, то есть вложение средств в несколько валют — это всегда правильная вещь. Ведь когда растёт одна, падает другая, и наоборот, так происходит компенсация потерь", — пояснила Конягина в беседе с ФАН.

По словам доктора экономических наук, скупать валюту, когда она находится в пиковых значениях более, чем опрометчиво. Лучше в такие периоды деньги направить на образование, саморазвитие, поддержку здоровья.

"При этом "подушка безопасности" пострадать не должна, и держать её лучше в национальной валюте. Ведь за продукты, газ, свет и тепло надо платить рублями", — резюмировала экономист.

Если же руки так и тянутся к обменнику, то нужно сразу распланировать траты. К примеру, если человек собирается в Европу, то закупать евро столько, сколько примерно понадобится на путешествие.

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